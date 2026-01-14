¡ÚApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Û¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Ô¥¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤¬1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ê1/5¡Á11¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ½µ´Ö¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¢¨¡£ºÇ¿·Ä´ºº¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Ô¥¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡¢¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØMinecraft¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡ÛApp Store ÌµÎÁ iPhone ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡¡TOP10
¢¡¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ¸³è¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à
¡¡¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Ô¥¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ï¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤éÀ¸³è¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤ÎÉþ¤Ï1000¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é¼«Ê¬¤âÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¤Ù¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä²»³Ú¡¢Ãî¼è¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤òÂ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤á¤ë¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ï¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¡ÊBlock Blast¡Ë ¡Ù¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤ÈÆ¬Ç¾¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÇ¾¥È¥ì¡É¤ËÅ¬¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë¸ú²Ì²»¤ä¥ê¥º¥à¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±ÌµÎÁ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥¢¥×¥ê¡Ø[777Real]¥¹¥Þ¥¹¥í ²½Êª¸ì ¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢5¹æµ¡¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥í²½Êª¸ì¡×¤Î±é½Ð¤òÃé¼Â¤ËºÆ±é¤·¤¿¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¸ö»þ´Ö¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¥¤¥à¡Ë¤ÎºÆ±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Ê²½¤·¤¿¸ö»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¤·¤Î¤Ö¸ö»þ´Ö¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤È¡ÖÄ¶¸ö»þ´Ö¡Ê¤Á¤ç¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ºòÇ¯12·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ØCloverPit¡Ù¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡ØMinecraft ¡Ù¤Ï¡¢¹¶Î¬ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¶µ°éÈÇ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØCloverPit¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡2°Ì¤Î¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Á ¡Ù¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤ÎiOSÈÇ¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡£2024Ç¯¸µÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¡ØCloverPit¡Ù¤Ï¡¢Steam¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥°¥é¥¤¥¯¥²¡¼¥à¤ÎiOSÈÇ¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Û¥é¡¼´¶¤Î¤¢¤ëÆÈË¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥í¥Ã¥È¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÈATM¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊÖºÑ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¶¯²½Í×ÁÇ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁªÂò¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥³¥¤¥ó¤Î³ÍÆÀÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºòÇ¯¡¢12·î15Æü¡Á21Æü½¸·×¤ÎÄ´ºº¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢1°Ì¢ª4°Ì¢ª3°Ì¤È¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢Á°½µ¤Î·îÍË¡ÁÆüÍËÆü¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ¥¢¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¤Î·×4¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖORICON NEWS¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
