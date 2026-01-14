¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¤Ç¤¹¡×ÎýÃº»È¤Ã¤Æ½»¿¦¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÀÐºà²ñ¼ÒÌò°÷¤Î66ºÐ½÷¤¬½é¸øÈ½¤ÇÌµºá¼çÄ¥¡¡ÅìµþÃÏºÛ
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î»û¤ÇÎýÃº¤ò»È¤Ã¤Æ½»¿¦¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢½÷¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐºà²ñ¼Ò¡¦¸µÌò°÷¤ÎÀÄÌÚ½ß»ÒÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤Ï2023Ç¯7·î¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÂÎ©¶è¤Î»û¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ëÇ¼¹üÆ²¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÎýÃº¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ½»¿¦¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ70¡Ë¤ò°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë´Ù¤é¤»¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö»û¤ÎÎî±à»ö¶È¤ò¤á¤°¤ê¡¢½»¿¦¤È°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤È¤È¤â¤Ë»û¤Î¾ÆµÑÏ§¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó10¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢ÃÏ²¼¤ÎÇ¼¹üÆ²¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢ÎýÃº28¸Ä¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤È¤È¤â¤Ë»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ¨Ìò25Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
