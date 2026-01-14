¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤«¤é8Àï¤Ö¤êÉüµ¢¤Ø¡ª¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HCµ¯ÍÑË¡¸ÀµÚ¡Ö½Ð¾ì¤Ï20Ê¬Ì¤Ëþ¡×
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ÈÂÐÀï¡£»î¹çÁ°²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬È¬Â¼ÎÝ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿È¬Â¼¡£¤½¤³¤«¤é¿ô»î¹ç·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ç¾ì¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç7Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·2Ï¢Àï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸·¤·¤¤½Ð¾ìÀ©¸Â¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯ËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï20Ê¬Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¬Â¼¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÌó18Ê¬¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£