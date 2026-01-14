ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº·èÄê¡ÄÉÍ²¬¸¶È¯ÃÏ¿Ì¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤ä¸¶°øÊó¹ðµá¤á¤ë¡¡²þÁ±³ÎÇ§¤Þ¤Çµ¬À©°Ñ¤Ï¿³ºº¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë
ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤ÇÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó¹ð¤òµá¤á¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î14Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤ò¤á¤°¤ëÁ°Äó¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤Î·Ð°Þ¤ä¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ä¼ê½ç¤Ç°ÂÁ´¿³ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¡¦»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹¡§
ÃæÉôÅÅÎÏÁ´ÂÎ¤Î¸¡ºº¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿³ºº¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÏÂç¤¤¯±ó¤Î¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£