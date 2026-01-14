»³·Á¡¡À¾ÀîÄ®Âç°æÂô¤Ç151cm¤ÎÀÑÀã¡¡³¤±è¤¤¤Ç¤ÏÉ÷¶¯¤¯ Î¥Åç¹Ô¤¤ÎÄê´üÁ¥¤â·ç¹Ò¤Ë
À¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³·Á¸©¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ëÀãÃÏ¤ÎÀ¾ÀîÄ®Âç°æÂô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤¬28¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¤Ï151¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤±è¤¤¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢Î¥Åç¤ÎÈôÅç¤Ç¤Ï¡¢¤±¤µºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®30¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢³¤¾å¤ÏÂç¤·¤±¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÈôÅç¤Ë¸þ¤«¤¦Äê´üÁ¥¤â·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÁ¥¤Ï¤¤ç¤¦¤ò´Þ¤áÇ¯Ëö¤«¤é22Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈôÅç¤Ç¤ÏÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£