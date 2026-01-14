¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡ÆùÎ¥¤ì¤«¤é8Àï¤Ö¤êÉüµ¢¤Ø¡ª¸½ÃÏÊüÁ÷¤âÌöÆ°´üÂÔ¡ÖÈà¤¬É¬Í×¡£»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆÀÅÀ¤ò¡Ä¡×
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ÈÂÐÀï¡£¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¡ÖSpectrum SportsNet¡×¤Î»î¹ç»öÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÉüµ¢Í½Äê¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯12·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿È¬Â¼¡£¤½¤³¤«¤é¿ô»î¹ç·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ç¾ì¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç7Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·2Ï¢Àï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸·¤·¤¤½Ð¾ìÀ©¸Â¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯ËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï20Ê¬Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¬Â¼¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÌó18Ê¬¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Éüµ¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÊüÁ÷¤Î»öÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¤â²òÀâ¿Ø¤Ï¡ÖÈà¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Î¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ä¥¹¥ê¡¼¤òÂÇ¤ÄÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î¤è¤¦¤À¤È»×¤¦¡£»þ¡¹Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Î¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¼«Ê¬¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¡£³°¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÁö¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤³¤ËÍè¤ë¡£NBA¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·ë¶É¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ë¥«¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¤¤¤Ä¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅØÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡È¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¬Â¼¤ÎÌöÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£