°ì½ÖÆóÅÙ¸«¡©¸ÞÎØ¥¹¥±¥Ü¡¼¶â¤ÎµÈÂôÎø¡¢¥µ¥é¥µ¥é¥í¥ó¥°¤«¤éÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó´Ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÂôÎø¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸ÞÎØ¤Î»þ¤Ï³Û¤ò½Ð¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Í¥Ã¥È¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯ÌñÇ¯¤ÎÃË½÷ÃøÌ¾¿Í¤¬½Ð±é¡£½÷À¤ÎÁ°Ìñ¤Î£±£¸ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÂô¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±¤Ë¡¢´Ë¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤¬¼ã¡¹¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»Ò¤¬¥É¥ó¥É¥ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Áª¼ê¼÷Ì¿¡¢Æó½½ºÐ¤¤¤¯¤È½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡ÖÆó½½ºÐ¤Ç¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤Ï¶²ÉÝ¿´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ½¬ÆÀ¤âÁá¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ËÌ¶å½£¤ÎÂç²ñ¤â£±£·°Ì¤È¤«¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¡£¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖµÈÂôÎø¤µ¤óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖµÈÂôÎø¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£