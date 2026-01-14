¡ÚÀ¤³¦30¥«¹ñÄ´ºº¡Û¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÇºÇÂ¿¡¢¤Ç¤â¡ÖÀ¸³è¿å½à¡×¤Ï
À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥¤¥×¥½¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¥¤¥×¥½¥¹À¸³èÈñ¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢30¥«¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¿å½à¤¬¡Ö¾å¾º¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï30¥«¹ñ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¼«¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÍîÃå¤¡¢ÄÌ¾ï¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢À¤³¦30¥«¹ñ¤Î2Ëü3772¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡Á9·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¼«¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ÄÌ¾ï¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î51¡ó¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý30¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤Î¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡×¡Ê33¡ó¡Ë¤Ë18¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤Ä30¥«¹ñÊ¿¶Ñ¡Ê26¡ó¡Ë¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾å¾º¤¹¤ë¡×¡Ê¤«¤Ê¤ê¾å¾º¤¹¤ë2¡ó¡¢¾¯¤·¾å¾º¤¹¤ë9¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÏÌó1³ä¤È¡¢30¥«¹ñ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÄã²¼¤¹¤ë¡×¡Ê¤«¤Ê¤êÄã²¼¤¹¤ë12¡ó¡¢¾¯¤·Äã²¼¤¹¤ë26¡ó¡Ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó4³ä¤È¡¢¡Ö¥È¥ë¥³¡×¡Ê44¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¡Ê41¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê´ÉÍý¡Ê¤ä¤ê¤¯¤ê¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê16¡ó¡Ë¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²óÅú¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¡¢30¥«¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê37¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£