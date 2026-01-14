¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×È¯É½¡ª ²÷Å¬¤Ë¡È¼ÖÃæÇñ¡É¤Ç¤¤ëµðÂç¥Ù¥Ã¥É¥¥Ã¥È¡õ¤á¤Á¤ã»È¤¨¤ëÃ¦Ãå¼°¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¿·ÀßÄê¡ª ¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý»ÅÍÍ¡×ÀìÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥à¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç²÷Å¬¤Ë¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡1967Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ¶áÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô¤Î5ÂåÌÜ¡ÊÄÌ¾Î200·Ï¡Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¼ÖÃæÇñ¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥¯¥é¥¹ºÇÂçµé¤Î¹¤¤²Ù¼¼¶õ´Ö¤òºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÄ¹¼÷¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤¿²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÀ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤äºÇ¿·¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ëº£¤Ê¤ªºÇÁ°Àþ¤Ç±þ¤¨Â³¤±¡¢º¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Î¶¯²½¤Ç¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤ÏÃë´Ö¤Î¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î»Ù±çÈÏ°Ï¤â³ÈÂç¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤òÆÉ¤ß¼è¤êÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¤ä¡¢Àè¹Ô¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄä»ß¡¦ÄÉ½¾Áö¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Î·Á¾õ¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢Á´¼Ö¤ËBi-Beam LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òÉ¸½àÀßÄê¡£ÆâÁõ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Îºþ¿·¤ä¥«¥é¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¤¬286Ëü±ß¤«¤é¡¢¥ï¥´¥ó¤¬335Ëü600±ß¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤¬376Ëü2000±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¸¥ó¥°¡õ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¤Ï¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ò³«Êü¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ÖÆâ¤Ø¤ÎÃî¤Î¿¯Æþ¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥Í¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤äºî¶ÈÍÑ¤Î¾®Êª¤Î¤Û¤«¡¢°áÁõ¤ä¥®¥¢¤ò³Ý¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸½¾ìºî¶È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÆâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖIR¡ÊÀÖ³°Àþ¡Ë¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤âÀßÄê¡£Æüº¹¤·ÂÐºö¤Ë¤è¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤äËü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Î¥¬¥é¥¹Èô»¶ËÉ»ß¸ú²Ì¤âÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼ÖÃæÇñ¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ MRT¡ÊMulti Role Transporter¡Ë¡×¤ÎÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸³«¡¦³ÊÇ¼¤¬ÍÆ°×¤Ê¡Ö¥Ù¥Ã¥É¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¥â¡¼¥É¤ÈÁ´ÌÌ¥Ù¥Ã¥É¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£É½Èé¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÇ¨¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢°û¿©¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤òÍÑ¤¤¤¿·Úºî¶È¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²Ù¼¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤È¡¢¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤¬Äó°Æ¤¹¤ëµ¡Ç½Åª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÖÃæÇñ¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î°ìÂæ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£