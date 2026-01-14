¡È³Ø¶È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁªÂò»èーー³Ø¤Ó¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ý¯ºä46 ¾¡Ëô½Õ¤ÎµþÂçºß³Ø¸øÉ½¤¬¼¨¤¹¤â¤Î
¡¡Ý¯ºä46 »Í´üÀ¸¤Î¾¡Ëô½Õ¤¬¡¢1·î4Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¸½ºß¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡Û¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ëÝ¯ºä46 ¾¡Ëô ½Õ Vlog¡Ë
¢£¾¡Ëô½Õ¤¬µþÂçºß³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ò¸ì¤ë·èÃÇ
¡¡¾¡Ëô¤ÏÅö½é¡¢Âç³Ø¤Î¤³¤È¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡ØÃ¯¤«¤ÎÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¤ÏµþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î21ºÐ¤Ç¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Ä¹ÁÈ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î½éÅÐ¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢½Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¿ô³Ø¤ÈÊªÍý¤ò¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»Í´üÀ¸ ¾¾ËÜÏÂ»Ò¤â¡ØMARQUEE¡ÙVol.160¡ÊÀ±±À¼Ò¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÆ¬¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¾¡Ëô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢¾¡Ëô¤¬¤¤¤Ä¤«ÃÎÀ¤òÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹½Ö´Ö¤¬¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºß³ØÃæ¤Ë³Ø¹»Ì¾¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¿ÈÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¶áÇ¯¤Ï¡¢³Ø¶È¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¿Ê³Ø¤äºß³Ø¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤·¤º¤ÄÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäÆ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤âÂç³Ø¿Ê³Ø¤äºß³Ø¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ý¯ºä46¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÏËÌ¶å½£»ÔÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃæÅèÍ¥·î¤Ë²Ã¤¨¡¢Éð¸µÍ£°á¤âÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Éð¸µ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥°¥ëー¥×³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÃÙ¤ì¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£³Ø¶È¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¼þ°Ï¤¬Âº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î¶¯¤µ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇµÌÚºä46 ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤äÎÓÎÜÆà¡¢Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤ë¡£ÃÓÅÄ¤ÏÊ£¿ô²ó¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¤ÆÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï½é¤Î¸ÄÅ¸¡ØWings:¤¢¤Ò¤ë¤ÎÌ´¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤òÊÂÁö¤µ¤»¤¿Ëö¤ËÌ´¤òÄÏ¤ó¤ÀÊâ¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£ÎÓ¤â¤Þ¤¿¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢³Ø¤Ó¤ò¾Íè¤ÎÉ½¸½¤Ø³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÂ¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤äÉ½¸½¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÉ½¸½¤äÈ¯¿®¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¿¡£³Ø¤Ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÁê¸ß¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¡Ëô¤ÎÈ¯É½¤â¤Þ¤¿¡¢³Ø¤Ó¤äÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ø¤Ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¸ÀÍÕ¤ä»ëÌî¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤Î¸ü¤ß¤¬³èÆ°¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï°ìËÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢Î¾Î©¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÅØÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë»ëÅÀ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Â¿ºÍ¤Ç¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁýÉý¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£³Ø¤Ó¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯¡È¼¡¤ÎÉñÂæ¡É¡¢ÃÎÀ¤òÉð´ï¤Ë¹¤¬¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢Áü
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä»ëÌî¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¡¢¶µ°é·ÏÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃÎÀ¤¬¸÷¤ë¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£ºäÆ»¥°¥ëー¥×½Ð¿È¼Ô¤Ë¤â¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤ØÅ¾¿È¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¹â¤¤³ØÎò¤äÀìÌçÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÎÎ°è¤Î»Å»ö¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹ºÝ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Öº£¸å¤ÏÇµÌÚºä46¤Î³èÆ°¤ÈÂç³Ø¤ÎÀ¸³è¤òÎ¾Î©½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤¬ÇµÌÚºä 46¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¥¢ー¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¾®Æ½±ÑÆó¤Î¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤À¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¤Ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÆ°¤Î¾ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¶ñÂÎÎã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Ëô¤âº£²óµþÅÔÂç³ØºßÀÒ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤³èÆ°¤ÎÆþ¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ÇÃÎÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ä¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î½Ð±é¤â³ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºß³Ø¹»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¤¥ó¥Æ¥êÏÈ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ä¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢³Ø¤Ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²è¤Ê¤É¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¾¡Ëô¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤¬Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤Ë±©¤Ð¤¿¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢¨1¡§https://sakurazaka46.com/s/s46/diary/detail/67450¢¨2¡§https://sakurazaka46.com/s/s46/diary/detail/55314¢¨3¡§https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/101321
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë