È´·²¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¾æ¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤¡¡Á¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤é¤ó¤ï¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆåºÎï¡×¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¤¬âÁ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö2ÅÙ¤ß¤É¤³¤í¤ä¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£