TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü～17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÎóÅç¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡Û²«º½¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡©

¤É¤³¤Ë¤¤¤ÄÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤Ï²èÁü¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¢£²«º½¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ë¡©¡Ê14Æü¡Ë

¢£²«º½¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ë¡©¡Ê15Æü¡Ë

¢£16Æü¤ÏÆüËÜÎóÅç¤Î¹­ÈÏ°Ï¤ËÈôÍè¤«

¢£17Æü¤âÆüËÜÎóÅç¤Î¹­ÈÏ°Ï¤ËÈôÍè¤«

¢¨²èÁü¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤è¤ê

¢£²«º½¤È¤Ï

²«º½¤Ï¡¢¥æー¥é¥·¥¢ÂçÎ¦ÆâÎ¦Éô¤Î´¥Áç¡¦È¾´¥ÁçÃÏ°è¤Ç¶¯É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÀé¥áー¥È¥ë¤Î¹âÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç´¬¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿ÅÚ¾í¡¦¹ÛÊªÎ³»Ò¤¬ÊÐÀ¾É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈôÍè¤·¡¢Âçµ¤Ãæ¤ËÉâÍ·¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ß²¼¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚ¾í¡¦¹ÛÊªÎ³»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ò²«º½¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

½¾Íè¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¹­¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë²áÊüËÒ¤äÇÀÃÏÅ¾´¹¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¤ÎÎô²½Åù¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤Ø¤Ð¤¯Ïª¡ÊÄ¾ÀÜµÛ¤¤¹þ¤à¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤ä½Û´Ä´ï¼À´µÅù¡¢¿Í¤Ø¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶áÇ¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¹ñ»ñÎÁ¤è¤ê

²èÁü¤¢¤ê¤Îµ­»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2398992?display=1