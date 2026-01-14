µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÊá¼ê¼«¼ç¥È¥ì¡×¡¡Êá¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤éÊá¼ê½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÄÍÁî°ìÏº¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÃÈåÂóÌé¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¡¢»ÙÇÛ²¼3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êá¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¡¢1·³¤Ç¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ°ìÎÝ¤ä³°Ìî¤Ê¤É¤Ç·×39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼«¿È¤â¡Ö¤É¤³¤Ç°ìÈÖ½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«³°Ìî¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Êá¼ê°Ê³°¤ËÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤éÊá¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¹ÃÈå¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¹ÃÈå¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¹Ô¤¯¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´Ä¶¡×¤ÈÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¤Î10¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¹ÃÈå¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿»ÜÀß¤äÆ»¶ñ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äÂÇ·â»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ç½¼¼Â¡£ÀÐÄÍ¤â¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µîÇ¯¤âÍè¤Æ°ìºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â¤¤Ä¤á¤ÇÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤Ç¤¤ë¡£ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿13Æü¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬Êá¼ê¤ÎËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ã¥È¤Ç°ìÎÝ¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ÃÈå¤Î²¼¤ÇÅÚÂæ¤òºî¤ê¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë