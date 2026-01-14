¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¹ë²ÚÈÇÆÃÅµ¡ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡É¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¤Á¤ç¤¤¸«¤»¡¡ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¶Ã°Û¤Î200Ê¬Ä¶¤¨
¡¡±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬¡¢1·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Blu-ray¹ë²ÚÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÁí¼ýÏ¿»þ´Ö¤¬200Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Ç2022Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ñ²Ìª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÊ¡ËÜè½»Ò¤ÈÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Î£×¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ºòÇ¯8·î22Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë²ÚÈÇ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ÊÌó47Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¡£º£²ó¡È¥Á¥ç¥¤¸«¤»¡É¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÀéÌÀ¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤ÈÚå¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤Î¶µ¼¼¥·¡¼¥ó»£±ÆÃæ¤Ëµ¯¤¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥²¡¼¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆ±Ç¯Âå¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥À¡¼¥ê¥ó¡×»î¼Ì²ñ¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ä¡¢¹â¶¶¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤ÈÀéÌÀ¤ÎÍ·±àÃÏ¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÁÒ¤¬Ê¡ËÜ¤Ë¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë°ìËë¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢Úå¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»£±Æ¤ÇÎÁÍý¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ñ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇÈ¬ÌÚ¤¬±à»ù¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¿·Æ²ÍýÀ¸Ìò¤ÎÀ¾³À¾¢¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼ýÏ¿Ê¬¿ô¤ÏÅö½éÍ½Äê¤ÎÌó90Ê¬¤«¤éÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë200Ê¬Ä¶¤¨¤Ë¡£·à¾ì¸ø³«¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±ÇÁü¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÏ¿¤·¡¢Ê¡ËÜ¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È´Õ¾Þ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤â´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤ÆÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÙÁ´6¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼ýÏ¿¡£Ê¡ËÜ¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬À©ºîÈëÏÃ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
