¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼êÎÁÍýÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¤´ÃÚÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡¡ÌÁÍ§¡¦µ×ËÜ²íÈþ¤¬¸ø³«¡Ö¼ÆÅÄÂð¤Ë¤Æ¡¢¿·Ç¯²ñ¡¼¡¼!!!¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬12Æü¡¢ÌÁÍ§¡¦µ×ËÜ²íÈþ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¼ÆÅÄÂð¤Ë¤Æ¡¢¿·Ç¯²ñ¡¼¡¼!!!¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¤Î¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ä¼ÆÅÄ²È¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¤´ÃÚÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¼ÆÅÄÍý·Ã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼êÎÁÍý¡¡¢¨4ËçÌÜ¤«¤é
¡¡µ×ËÜ¤Ï¡Ö¥ï¥Ï¥Ï·àÃÄ°÷¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëTV¥Þ¥ó¤Î´ä¤Á¤ã¤ó¡ª¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¡¢ºÇ¹â¡¼!!ÈþÌ£¤·¤¯¡¢°û¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¡¡³Ú¤·¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ï¤ó¤À¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢»É¤·¿È¤ä¥µ¥é¥À¡¢¼ÑÊª¡¢¾Æ¤Êª¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼ÆÅÄ¤Î¼êÎÁÍý¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤´ÃÚÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý ¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
