¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢º£Ç¯½é¤Î³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡º£ÌëMV¤â¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢º£Ç¯½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢º£Ç¯½é¤Î³Ú¶Ê¡ÖTEST ME¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¤¤ç¤¦14Æü¸á¸å11»þ¤è¤ê¡¢Á´¹ñ36¶É¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î¸á¸å11»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖTEST ME¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ç¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃæ¡¢¿Í¡¹¤ò°µº¤ËÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÆ°¤¤Ë½ª»ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡ÖÆ´¤ì¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Ãè¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤âÅÐ¾ì¡£±ÇÁü¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
