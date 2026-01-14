¡ÚÁ´Ê¸¡Û¾®µÜ±Ù»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬14Æü¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤ÇÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¡¢1998Ç¯9·î¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó13Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¡Ö±Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤Þ
¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Ç¯´Ö ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡× ¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡£