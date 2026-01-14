·§ËÜ»Ô¶µ°Ñ¡¡³Ø¹»µë¿©»ÜÀß¤ò2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8¤«½ê¤Ø½¸Ìó¡¡Ï·µà²½¡¦¾¯»Ò²½¤ËÂÐ±þ
·§ËÜ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8»ÜÀß¤ØºÆÊÔ¡¦Åý¹ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤Î»ÔÎ©³Ø¹»¤Ï¸½ºß¡¢µë¿©¤ÎÃ±ÆÈÄ´Íý¾ì¤¬85»ÜÀß¡¢¶¦Æ±Ä´Íý¾ì¤Ï13»ÜÀß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á43»ÜÀß¤ÇÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¿ô¤Ï¡¢º£¸å25Ç¯´Ö¤ÇÌó1Ëü4000¿Í¸º¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»Ô¶µ°Ñ¤Ï2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8»ÜÀß¤Ë½¸Ìó¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ±Ä´Íý¾ì¤«¤é15Ê¬°ÊÆâ¤Ç³Ø¹»¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Ç6000¿Í¤«¤é7000¿ÍÊ¬ÄøÅÙ¤ÎÄ´Íý¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1»ÜÀß¤¢¤¿¤ê¤Î·úÀßÈñ¤ÏÌó41²¯±ß¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î±¿±ÄÈñ¤ÏÌó4²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£