ÁêÉð¼Óµ¨¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¡×2»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë°ÕÍß
¡¡½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òPR¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2026¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï8ºÐ¤ÎÃË»ù¤È¡¢5ºÐ¤Î½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ê¤¤¤Á¤´¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤½¤¦¤Ê»þ¤È¤«¡¢º£Æü¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£»Ê²ñ¤«¤é5Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿»þ¡£2¿Í°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È²óÁÛ¡£5Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤ë5Ê¬¤Ç¤âÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¾¯¤·¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤ÇÈ¯É½¡£Èþ¤·¤¤»ú¤Ç¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö²¼¤Î»Ò¤â5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»ä¼«¿È¤Î¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤È¼«Ê¬¤Î¤ª»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ä¤¬²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¤¡¢Í½Äê¤¬½Å¤Ê¤ê»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2026¡×¤Ï¡¢15Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯Á´17¼ï¤òÄó¶¡¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂç¤Î12Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£