¥ß¥Ë¡¼¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¡É¤ÊÀ¤³¦¤Ø¡¡TDL¡Ø¥ß¥Ë¡¼¡÷¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù³«ºÅ
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÊTDL¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡È¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡É¡Ù¤¬¡¢14Æü¤«¤é3·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡Ø¥ß¥Ë¡¼¡÷¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¥¥å¡¼¥È¡ªTDL¡Ø¥ß¥Ë¡¼¡÷¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Æ±¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤ä¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Õ¥©¥¢¥³¡¼¥È¤òÌó40Ê¬¤«¤±¤Æ½ä¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¤ÎÁõ¾þ¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ß¥Ë¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¡¼¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿À¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤ò¿Ê¤ß¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£»×¤ï¤ºÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤»¤¿¼êÇï»Ò¤ä³Ý¤±À¼¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡¡Ø¥ß¥Ë¡¼¡÷¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù
½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡¢¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¥×¥ë¡¼¥È¡¢¥Á¥Ã¥×¡¢¥Ç¡¼¥ë¡¢¥¯¥é¥ê¥¹
