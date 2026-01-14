½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Ï2·î8Æü¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¡¢·ÐºÑÍ¥Àè¤È¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¡¢·ÐºÑºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢±¿±ÄÊý¿Ë¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÁíÍý¤¬ºÇÂ®ÆüÄø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢
·ÐºÑÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤È¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÃ»¤ÎÅê³«É¼¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Í½»»°Æ¤òÁá¤¯À®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ë¾åºÇÃ»¤Î16Æü´ÖÀ¯¼£¶õÇò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âµÄ°÷¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÆüÄø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÁªµó¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³½ô¡¹¤Î½àÈ÷¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¥í¥¸¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê±¿Æ°¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¾Á°¤Þ¤Ç·ë¹½Æâ¡¹¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤Ã¤Ô¤í¤²¤Ë¸À¤ï¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¼«Ì±ÅÞ¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤·¡¢ÌîÅÞ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤·¤Æ¤âµÞ¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤À¤±¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤È¡£
¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£²ó²¿¤òÁÛÄê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤è¤¦¤ÊÍ½»»¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿³µÄ¤ò2·î～3·î¤È¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡×
»ûÅç¡Ö¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í½»»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡©¡×
¿¹±Ê¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÌîÅÞ¤«¤é¹ñ²ñÅúÊÛ¤È¤«µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅúÊÛ¤¬¤½¤ó¤Ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬Â¿Ê¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆâ³Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯¼£²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
»ûÅç¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¿¹±Ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ê¹ñÌ±¤ÏÁªµó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀ¯¼£¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÜÀè¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
2022Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤éÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë³ä¤Ë¤Ï½°±¡Áª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê»²±¡Áª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÁíºÛÁª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ø²¿¤â¿Ê¤Þ¤º¤ËÁªµó¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¹ñÌ±¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¿¤òÁèÅÀ¤ËÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¤³¤³¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤È¶¦¤Ë³ÆÀ¯ÅÞ¤¬²¿¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
·ÐºÑÍ¥Àè¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸«¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø·ÐºÑÍ¥Àè¤Ê¤éÁªµó¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÅöÁ³Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤É¤¦À°¹çÀ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¡×
»ûÅç¡Ö²æ¡¹¤Î¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¡£¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¿¹±Ê¡Ö¤À¤«¤é¤½¤³¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ë¶É´ñ¤·¤¯¤âÊª²Á¹â¤ÇÀÇ¼ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹õ»ú²½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÍ½»»¤È¤«½ô¡¹¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¿¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹õ»ú²½¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤Ê¤Î¤³¤ì¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤½¤ì¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¤Ë¸í²ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤é¤Ø¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¼è¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤éÁªµó¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤ÎºÙ¤«¤¤ÏÃ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤«Áªµó¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î·ÐºÑ¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÈ¯¸À¤òÁáÂ®¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¢¤Ò¤È¤Ä¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆÍ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×