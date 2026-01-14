ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÂ»¼º¤¬Áý¤¨¤ë¡ª¡©¡¡Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤¬¿·ÍÑ¸ì¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡£1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë8»þÂæ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥é¥¸¥Þ¥¬¥³¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÍËÁ°È¾¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤¬¿·ÍÑ¸ì¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¤Î¸ùºá¤Ê¤É¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¡Öº£Æü¤Ï¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉðÅÄº½Å´¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡©¡¡°ÊÁ°¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥Á¥ç¥¤¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡É¡©¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁªÂò¤¹¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Á¥ç¥¤¥Ã¤È¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£ÅÙ¤Ï¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¡¢¤³¤ì¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Æü·Ð¿·Ê¹¤Îº£Ç¯¤Î1·î7ÆüÉÕ¤±¤Î¤â¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¾ðÊóÂ¿¤¹¤®Áª¤Ù¤Ê¤¤¡ªÂ»¼º140Ãû±ß¡£Áªµó¤â¾ÃÈñ¤â¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É¤Ç¿Ê²½¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉðÅÄ¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ø¥Ñ¡Ù¤Ç¾ÊÎ¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ¯¤¤«¤±¤«¤é¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¡ØÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤¬¾ðÊó²áÂ¿¤ÇÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ëµ»ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢À¤³¦¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌÁý²ÃÎ¨¤Ï2024Ç¯¤È2010Ç¯¤òÈæ¤Ù¤ë¤È87ÇÜ¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤¢¤È¾ðÊó²áÂ¿¤Ç·èÃÇ¤òÄü¤á¤¿¿Í¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î³ä¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â70%¡£¿Í¤¬²¿¤«¤·¤é¤òÄü¤á¤Æ¤ë¤È¡£¤½¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï²á¾ê¤Ê¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï140Ãû±ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¸¥ã¥à¤ÎË¡Â§¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¿´Íý³Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼Â¸³¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥¹ー¥Ñー¤Î»î¿©¥Öー¥¹¤Ë24¼ïÎàÊÂ¤Ù¤¿»þ¤È¡¢6¼ïÎàÊÂ¤Ù¤¿»þ¤È¤Ç¡¢¹ØÇãÎ¨¤É¤Ã¤Á¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¯¤È¤Í¡¢¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¹ØÇãÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£24¸ÄÊÂ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¦¤Î¤òÄü¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢140Ãû±ß¤°¤é¤¤¼º¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁª¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Áª¤Ù¤Ê¤¤¤è¤ê¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡£
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥Õ¥êー¥É¥ê¥Ò¡¦¥Ï¥¤¥¨¥¯¤â¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´ðËÜ¤À¡Ù¡Ø¼«Í³¼Ò²ñ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÀìÌç¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ØÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ç¾Íè¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â»ÎÇÀ¹©¾¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤½¤Î»þÂå¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¸øÊ¿¤Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤âÌ¤Íè¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¸½Âå¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½ô¼êµó¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º²¿¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤ì¤¬Ç¾¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬100ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁªÂò»è¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¤ÎÆü·ÐÄ´¤Ù¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÇ¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥à¿ô¤Ï2010Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½200¼ïÎà¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬2025Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È3400¼ïÎà¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ17ÇÜ¡ª¡×
ÉðÅÄ¡ÖÂçÊÑ¤À¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤¢¤È³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
³ÚÅ·¤Î°·¤¤ÅÀ¿ô¤â2010Ç¯¤Ï5500ËüÅÀ¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤ª¤è¤½5²¯ÅÀ¡ª
¾®¤µ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Î¼ïÎà¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â2010Ç¯¤Î576ÅÀ¤«¤é2025Ç¯¤Ï1200ÅÀ¤Û¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ë¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£»õ¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¸º¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¤¬¡Ø¤¢¤ó¤¿Â2ËÜ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë·¤Âå¤«¤«¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£
»Ô¾ì¤Ï¾ï¤Ë¶¥Áè¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º¹ÊÌ²½¤ÎÍ×°ø¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂÅÅö¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°ìÉô¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ±»þ¤Ë°·¤¨¤ëÁªÂò»è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿ô¸Ä¤À¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢10¸Ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬À¤¤Î¾ï¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¡È¥Á¥ç¥¤¥Ñ¡É ¤ÇÆÀ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¼º¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×