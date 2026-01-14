ÁêÉð¼Óµ¨¡¡»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¾ðÇ®¡Ö²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Û¤ÜÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦£²£°£²£¶È¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ÈÉ½»²Æ»¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó£±£²Å¹ÊÞ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦£²£°£²£¶¡×¤¬¡¢£±·î£±£µÆü¤«¤é£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁêÉð¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤¬£µ¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆÁêÉð¤ÎÂè£²»Ò¤â£µºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö£±¿ÍÌÜ¤Î°é»ù¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢£²¿ÍÌÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Î»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁêÉð¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç£µÇ¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤ë£µÊ¬¤Ç¤âÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¾¯¤·¼è¤ë¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»×¤¤¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤â»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÉð¡£»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡Ö²¼¤Î»Ò¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶¦Í¤·¹ç¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï»ä¤¬²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Û¤ÜÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»Å»ö¤Ç³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£