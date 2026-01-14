¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡ÛÂÐ¥É¥ë¤Ç¤â¥Ú¥½¹â·¹¸þ·ÑÂ³=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤ÏÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ç1¥É¥ë=17.81¥Ú¥½Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ÎÎ®¤ì¡£Ä¾¶á¤Î°ÂÃÍ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¥É¥ë°Â¸©¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Ï¥É¥ë±ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥í¥É¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¥É¥ë¹â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐ¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ç¤Ï¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿12·î¤Î¥á¥¥·¥³Ãæ¶ä²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤¬º£¸å¤ÎÍø²¼¤²·ÑÂ³¤Ë¿µ½Å¤Ê¥¿¥«ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¥Ú¥½¹â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤â2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¥Ú¥½¹â·÷¡£ºòÇ¯4·î¤ËÉÕ¤±¤¿6.84Âæ¤«¤é¤Î¥É¥ë¹â¥Ú¥½°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬Ä¾¶á¤Î¥Ú¥½¹â¤È±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é²ÃÂ®¡£8.94±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
USDMXN¡¡17.822¡¡MXNJPY¡¡8.938
