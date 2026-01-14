¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï6.97Âæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï6.97Âæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡¸µ¹â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ6.97ÂæÁ°È¾¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Ä¾¶á¾¯¤·Ìá¤¹¤â6.97Âæ¸åÈ¾¿ä°Ü¤È¥É¥ë°Â¸µ¹â¤ÎÎ®¤ì¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¸µ¹â¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ß¹â¤ÎÆ°¤¤«¤é¾å¾º¡£¸áÁ°¤Ë22.849±ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£1994Ç¯¤Î¿ÍÌ±¸µÀÚ¤ê²¼¤²°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¡£
USDCNY¡¡6.9774
¡¡¸µ¹â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ6.97ÂæÁ°È¾¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Ä¾¶á¾¯¤·Ìá¤¹¤â6.97Âæ¸åÈ¾¿ä°Ü¤È¥É¥ë°Â¸µ¹â¤ÎÎ®¤ì¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¸µ¹â¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ß¹â¤ÎÆ°¤¤«¤é¾å¾º¡£¸áÁ°¤Ë22.849±ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£1994Ç¯¤Î¿ÍÌ±¸µÀÚ¤ê²¼¤²°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¡£
USDCNY¡¡6.9774