¡¡½÷Í¥¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¼Ìò¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥À¥Ã¥É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¸µ»ÒÌò¤Ç¡¢£²£°£°£´Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¦¥À¥Ã¥É¡×¤Ë½Ð±é¡£¼Ä¸¶±é¤¸¤ëÈþµª¤È¡¢É×¡¦ÏÂÇ·¡Ê°¤Éô´²¡Ë¤ÎÌ¼¡¦Íý³¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°é³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ï£è£á¡ª£´¡¡£Î£Å£×£Ó¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£´»þÈ¾¡Ë¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤Î¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Î£Å£×£Ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡ô£ï£è£á£´¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö£Ï£è£á¡ª£´¡¡£Î£Å£×£Ó¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¤¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ªµ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£