ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²ÈÂ²¤À¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×ºç󠄀¸¶°ê·Ã¡õÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË
¡¡½÷Í¥¡¦ºç󠄀¸¶°ê·Ã¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºòÇ¯£··î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖºòÇ¯£··î¤Ë·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢É÷¼Ö¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¤³¤È¡×¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²ÈÂ²¤À¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ïºç¸¶¤È£²£°£²£²Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¶£±¡Ë¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Å°¤µ¤ó´ë²è¡¦¸¶°Æ¤Î±Ç²è¡Ö£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ë£É¡×¡Ê¥ë¥«¥·¥å¡¦¥Ð¥Ð´ÆÆÄ¡Ë¤Ç²ÈÂ²¶¦±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÅê¹ÆÁ´Ê¸¡Û¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤´Êó¹ð
ºòÇ¯£··î¤Ë·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¿·º§À¸³è¤¬ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÊý¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤âÊó¹ð¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Ä¹¤¤¤³¤È¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤â²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²ÈÂ²¤À¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡ª
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡ÅÏÊÕ¡¡ÂóÌï¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£²·î£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£¹ºÐ¡££±£¹Ç¯¤«¤é£²£²Ç¯¤Þ¤ÇÊ¸³ØºÂÉíÂ°±é·à¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¡££²£´Ç¯£±£°·î¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¤ÎµÈÆü¤À¡Ê¡°¡°¡Ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¡Ö¥½¡¼¥¾¥¯¡×¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢£¸£°¡Ë¡¢¾´ý¡¢ÎÁÍý¡ÊÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÅ°¤µ¤óÄ¾ÅÁ¤Î¥Ú¥ó¥Í¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¡£Ì´¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡£