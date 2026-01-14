¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¡×¤Ç¡È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤òÇ®¶¸¡É¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡Ä¡ÖÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¡Ö¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡©
¡¡2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤È¤¤¤¨¤Ð»ä¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ³«Ëë¼°¤ÇÀ»²ÐÂæ¤ËÅÀ²Ð¤·¤¿°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¡£1992Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿²£¹Ë¡¦½ì¤È¡¢Öà½÷»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¸ÞÎØ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤«¤éÀäÂç¤Ê¤ë»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÅö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»4Ç¯À¸¡ÊÃæ³Ø¤Ï2Ç¯À©¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Çò¿Í¤«¤é¤â¹õ¿Í¤«¤é¤â¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ò¤ªÁ°¤Î¹ñ¤ÏÇÚ½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1992Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥±¥ê¥¬¥ó¤ÎÈþËÆ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥±¥ê¥¬¥ó¤¬¤¤¤«¤ËÈþ¤·¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Î¹â¹»Æ±µéÀ¸¤«¤é¤Î¿Íµ¤No.1¤Ï°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤ÄÈà¤é¤ÎÈ¯¸À¤òÏÂÌõ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¥É¥ê¡¦¥¤¥È¡¼¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤À¤¼¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¥±¥ê¥¬¥ó¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ÏÁé¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤À¡£¥¤¥È¡¼¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Æù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¡¢²óÅ¾¤â¸«»ö¤À¡£¤¢¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¥ß¥É¥ê¡¦¥¤¥È¡¼¤Î²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¢¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤è¡ª¡¡¶ÚÆù¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¶ÚÆù¤Ç¤¢¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ²óÅ¾¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤ªÁ°¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¡ª¡×
¸å·Ñ¼Ô¡¦ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ
¡¡»ä¼«¿È¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ËÆ£¤ß¤É¤êÁª¼ê¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÀä»¿¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿ÃË¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÃ¤¨¤é¤ìÊý¤ò¿³ºº°÷¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤â²ÃÌ£¤·¤¿¤é¥ß¥É¥ê¡¦¥¤¥È¡¼¤¬¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ËÆ£Áª¼ê¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢CNN·ÏÎó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦TNN¤Î¸ÞÎØ´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤ÎÀëÅÁCM¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î²óÅ¾¤È¾Ð´é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ò°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ºäËÜÁª¼ê¤Ï25ºÐ¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢34Ç¯Á°¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¹â¤¤É¾²Á¤¬º£²ó¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ÇßÚÎö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡ª
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ï¡¢µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤¬1992Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ò»ä¼«¿È¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
