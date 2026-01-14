ÊÌÉÜ¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡Öº³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤âÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡×·Ù»¡½ðÄ¹²ñµÄ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê³ÎÇ§¡¡ÂçÊ¬
2026Ç¯½é¤Î·Ù»¡½ðÄ¹²ñµÄ¤¬13Æü³«¤«¤ìÊÌÉÜ¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ò´Þ¤à¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤Î¸¡µó¤Ê¤É2026Ç¯¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸©·Ù È¨ÌîÅ°ËÜÉôÄ¹
¡ÖÎáÏÂ4Ç¯¤ËÊÌÉÜ»ÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿ÍÅù»ö·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ÅÍ×Ì¤²ò·è»ö°Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸©·Ù»¡¤¬Á´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×
²ñµÄ¤Ë¤Ï¸©Æâ15¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¤ä¸©·ÙËÜÉô¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÈ¨ÌîÅ°ËÜÉôÄ¹¤Ï2022Ç¯¤ËÊÌÉÜ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ê¤É¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤âÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2025Ç¯¤Î»à¼Ô¿ô¤¬41¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ä¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
