¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¼Å¤Ö¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÞ¯Íî¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¡¢Ëè½µ¤ª°©¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬ÄÉÅé
¡¡¶õ¤Ëµ±¤¯¸÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¤ò½Ð¤·¤¿º¢¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¡¢Ëè½µ¤ª°©¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¡¢ÊÌ¤Î´é¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÞ¯Íî¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1944Ç¯7·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡Ê1967Ç¯¡Ë¡¢TBSÆþ¼Ò¡Ê1967Ç¯¢ª1979Ç¯¡Ë TBS¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1978Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å1985Ç¯¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Î2004Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£
¡¡13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1·î1Æü¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¤Ê¤é¤Ó¤ËÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¡¢Ëè½µ¤ª°©¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬ÄÉÅé
¡¡¶õ¤Ëµ±¤¯¸÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¤ò½Ð¤·¤¿º¢¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¡¢Ëè½µ¤ª°©¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¡¢ÊÌ¤Î´é¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÞ¯Íî¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1·î1Æü¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¤Ê¤é¤Ó¤ËÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£