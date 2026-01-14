52ºÐ½÷Í¥¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡ÖËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ç¡Ä¡×
½÷Í¥µ×ÊÝÅÄËá´õ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¾É¡×¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½¸¹çÂÎ¤¬¤À¤á¤Ç¡£ÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¤À¤á¤À¤·¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼ï¤â¤À¤á¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¶áËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¾»Ø¤·¡£¡ÖºÙË¦¤ß¤¿¤¤¤Ê½¸¹çÂÎ¤ÇÉÝ¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö·î¤Ë2²ó¡¢Âçºå¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡×¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÇ¾¤ò¤Ü¤ä¤«¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¬Âç¾Ð¤¤¤¹¤ëÃæ¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¡¢´ïÍÑ¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£