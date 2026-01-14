¡ÖMETROCK2026¡×Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ªSHISHAMO¡¢Í¥Î¤¤ÏÅìµþ¡õÂçºåÎ¾²ñ¾ì¤Ë½Ð±é
Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖMETROCK2026¡×¡£
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¦³¤¤Î¿¹¸ø±à¤Ë¤Æ¡ÖTOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026¡×¤¬¡¢5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºåÉÜºæ»Ô¡¦³¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¤Ë¤Æ¡ÖOSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤È¤â¤Ë10ÁÈ¤º¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±éÆü¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
6·î¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëSHISHAMO¤È¡¢ºòÇ¯¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Í¥Î¤¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÂçºåÎ¾²ñ¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
º£¸å¤â½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢¡Âè1ÃÆ½Ð±é²ò¶Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢¨Åìµþ¸ø±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
KANA-BOON¡¿¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¿CLAN QUEEN¡¿Chevon¡¿SHISHAMO¡¿NELKE¡¿¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¿HEY-SMITH¡¿»ç º£¡¿Í¥Î¤
¢¨Âçºå¸ø±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
KOTORI¡¿the shes gone¡¿SHISHAMO¡¿This is LAST¡¿TETORA¡¿¤Í¤°¤»¡£¡¿FOMARE¡¿Blue Mash¡¿PompadollS¡¿Í¥Î¤