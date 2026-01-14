¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û1000±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ëÅßÊª¤¬ÂçÊü½Ð¡ª¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤â550±ß¤ÎÆÃ²Á¤Ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤ÏÅßÊª¤¬ÂçÆÃ²Á¤Ë¡£1000±ß°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê½Ð¤·´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤â¤³¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï990±ß¡ª
¤Þ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï"550±ß"¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¾å²¼Çã¤Ã¤Æ¤â1100±ß¤È¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢Î¢¥·¥ã¥®¡¼ÁÇºà¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡ÊÎ¢¥·¥ã¥®¡¼¡Ë¤Ï770±ß¡£º£¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Õ¤ï¤â¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï990±ß¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¾æ¤Î¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï1650±ß¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¤ÅÝ¤¹¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó»È¤¨¤ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â990±ß¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
ÅßÊª¤òÄãÍ½»»¤ÇÇã¤¤Â¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Á¥é¥··ÇºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÂçÎÌ¡ª
14Æü¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¡¢Â´±à¡¦Æþ±à¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Éþ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥¥Ã¥ºÉþ¤Ê¤É¡¢º£½µ¤âÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥Á¥é¥·¤ò»²¹Í¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
