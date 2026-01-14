TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¸©Æâ¤Ï³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤ÏÉ÷Àã¤ä¹âÇÈ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÇòÇÈ¤¬Î©¤Äº´ÅÏ»Ô¤Î¹Á¡£¸©Æâ¤Ï³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ïº´ÅÏ»ÔÃÆºê¤Ç24¥áー¥È¥ë¡¢¾å±Û»ÔÂç³ã¤Ç23.2¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç6¥áー¥È¥ë¡¢¾å±Û¤ÈÃæ±Û¤Ç4¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¾ÝÂæ¤ÏÉ÷Àã¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Ïº£¸å¤·¤Ð¤é¤¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1·î20Æü¤´¤í¤«¤éºÆ¤ÓÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬2ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤êÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£