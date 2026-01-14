¥¦¥©¥ó¡¦¥«ー¥¦¥¡¥¤´ÆÆÄ¤¬Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¡¡¡ØÈË²Ö¡ÙWOWOW¤Ç3·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¡¡¥¦¥©¥ó¡¦¥«ー¥¦¥¡¥¤¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿TV¥É¥é¥Þ¡ØÈË²Ö¡Ù¤¬¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Æ3·î¤è¤êÆüËÜÆÈÀê½éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñÊ¸³Ø³¦¤ÎºÇ¹âÊö¡¢³ý½âÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶â±§À¡¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ØÎø¤¹¤ëÏÇÀ±¡Ù¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥©¥ó¡¦¥«ー¥¦¥¡¥¤¤¬¡¢½àÈ÷´ü´Ö7Ç¯¡¢»£±Æ´ü´Ö3Ç¯¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿½é¤ÎTV¥É¥é¥Þ¡£1990Ç¯Âå¤Î·ÐºÑÎ´À¹»þÂå¤Î¾å³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ì³ÍÀé¶â¤òÌ´¸«¤ëÀÄÇ¯¤¬À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑ³¦¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£2023Ç¯Ëö¤ËÃæ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢ÃÏ¾åÇÈ¼çÍ×4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ±»þ1°Ì¡¢Douban¥¹¥³¥¢8.7ÅÀ¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É¾ÏÀ²È¤«¤é¤âÀä»¿¤òÍá¤Ó¡¢°ìÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤Î¾å³¤¡£¤«¤Ä¤ÆÉÏ¤·¤¯ÌµÅ´Ë¤¤ÊÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿°¤Êõ¡Ê¥¢ー¥Ð¥ª¡¿¥Õー¡¦¥´ー¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÃ¶Æá¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»Õ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ë¡ÈÊõ¡Ê¥Ð¥ª¡Ë¼ÒÄ¹¡É¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Ë½Áö¤¹¤ë1Âæ¤Î¼Ö¤¬Èà¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¡£°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÎè»Ò¡Ê¥ê¥ó¥ºー¡¿¥Þー¡¦¥¤ー¥êー¡Ë¡¢¹ñ±ÄËÇ°×²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÝêÌÀ¼î¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥åー¡¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥¿¥ó¡Ë¤é¤¬¤½¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ëÃæ¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿°¤Êõ¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¼圳¡Ê¤·¤ó¤»¤ó¡Ë¤«¤éÍè¤¿Ææ¤Î½÷¡¦ÍûÍû¡Ê¥êー¡¦¥êー¡¿¥·¥ó¡¦¥¸ー¥ì¥¤¡Ë¤¬¡¢´¿³Ú³¹¤Î²«²Ï¡Ê¥Û¥¢¥ó¥Ûー¡ËÏ©¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¹¤ò³«¤¯¡£ÍûÍû¤Ï¤¢¤ëÌÜÅª¤«¤é°¤Êõ¤òÅ¹¤Ë¾·¤¡¢ÀÜ¶á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢°¤Êõ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÉÏ¤·¤¤ÀÄÇ¯¤«¤éºâ³¦¤ÎÂçÊª¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°¤Êõ¡Ê¥¢ー¥Ð¥ª¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÍè¤·Êý ¹Ô¤¯Ëö¡Ù¤Î¥Õー¡¦¥´ー¡£°¤Êõ¤ò½ä¤ë3¿Í¤Î½÷À¤ÎÌò¤Ç¡¢¥Þー¡¦¥¤ー¥êー¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥¿¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥¸ー¥ì¥¤¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤¬¶¦±é¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥°¥êー¥ó¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ»£±Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥¦¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë