¤â¤·¤âÆüËÜ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤éーー¡Ö¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿ÀïÁèÊ¸³Ø
¡¡Æá¿ÜÀµ´´¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÇÔ¤±¤º¾¡Íø¤·¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ËÌÂ¤¤¤³¤à¡£°ã¤¦»þÂå¤ä°ÛÀ¤³¦¤Ø¹Ô¤¯Êª¸ì¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÀßÄê¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜºî¤Î¾ì¹ç¡¢¾®³ØÏ»Ç¯À¸¤Î¾ÊÊ¿¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÂçÆóÏº¤¬¶µ¼¼¤Î²°º¬Î¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ËÜºî¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤àÊª¸ì¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÉ¤à¤È°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥·¥Ó¥¢¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£Âç¿Í¤âÆÉ¤à¤ËÃÍ¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ö¾Û½ñÉôÊ¬¤Ç¸í»ú¤ò½Ð¤·¡¢´í¤¦¤¯ÉÔ·Éºá¡×¡¡ÅÁÀâ¤Î¹»Àµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¡È1Ê¸»ú¤ÎÉÝ¤µ¡É¤È¤Ï¡©
¢£ÀïÁè¤Ë¾¡¤Á¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤¬»Ä¤Ã¤¿ÆüËÜ
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÆá¿ÜÀµ´´¤Ï¡¢¡Ö¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¡×¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»ùÆ¸Ê¸³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÊÊ¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯º¢¤ÎÃË»Ò¤é¤·¤¯·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¼«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¡£¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤ÇÁ°¸þ¤¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï»ùÆ¸Ê¸³Ø¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤È¹ñ²È¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾ÊÊ¿¤¿¤Á¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤â¤È¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¤Ï³¹ÊÂ¤ß¤¬°ã¤¦¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æµ²±¤Ï¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Î¥ê¤ä¹Í¤¨Êý¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÇÔËÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈá»´¤ÊÈï³²¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Éé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀïÁ°ÀïÃæ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤¬²þ¤á¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·³»ö¶µÎý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡¢Å·¹Ä¤Î¥«¥éー¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Êô°ÂÅÂ¤Ë¤ª¤¸¤®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀï»þÃæ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇò¹õ¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡£¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤Ë¾¡¤Á¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾ÊÊ¿¤¿¤Á¤¬¤¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤Ù¤Ä¤Ë¶õ½±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤¬Àï¾ì¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ÇÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÁõËªµ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Î¤è¤¦¤ËÂçËÜ±Ä¾ðÊóÉôÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜÆü¤ÎÀïÀþ¾ðÊó¡×¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Äë¹ñÎ¦·³¤ÎÀï²Ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾ÊÊ¿¤ÎÉã¤âÀïÁè¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶á½ê¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊ¿²º¤Ê°ìÊý¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤É¤³¤«¤ÎÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ÊÊ¿¤¬¤¤¤¿¤â¤È¤ÎÀ¤³¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î¶èÊÌ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ç§¼±¤¬º®Íð¤¹¤ë¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔµ¤Ì£¤À¡£¾ÊÊ¿¤¿¤Á¤Ï¤â¤È¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëÊýË¡¤òÃµ¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆü¾ï¤ÎÊ¿²º¤òÇË¤ë½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢³Ø¹»¤È²È¤ò±ýÉü¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤¢¤ë³¹¤Î¼þÊÕ¤òÊâ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¯¤Ê¤¤¡£¶µ»Õ¡¢Æ±µéÀ¸¡¢¶á½ê¤Î¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÆüËÜ¤òÆü¾ï¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤¹¤°¤ËÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼þ°Ï¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤ß¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤Ç¤ÎÉÁ¤Êý¤ËÀ¸¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¢£¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤ä¡Ø¤Ï¤À¤·¤Î¥²¥ó¡Ù¤È¤ÎÆ±»þÂåÀ
¡¡¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»þ´ü¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî¤Ï1972～1974Ç¯¤ËÆ±¿Í»ï¤ËÏ¢ºÜ¸å¡¢1975Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£°ÊÁ°¤Ë¤â»ùÆ¸½ñ¤È¤·¤Æ½Ð¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎËö¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃæ¸øÊ¸¸Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¼¹É®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬50Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤«¤é¡¢ºîÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²ー¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ìµ¿ÍÀïÆ®µ¡¤äÅÅ»ÒÆ¬Ç¾¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤«¤¯¤·¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±´Æ»ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¸þ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Ê¿°×¤ÊÊ¸¾Ï¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤¬¼¹É®¤µ¤ì½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤ò¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤¬Ï¢Â³¤·ÎóÅç¤¬¾Ã¼º¤¹¤ë¾®¾¾º¸µþ¤ÎSF¾®Àâ¡ØÆüËÜÄÀË×¡Ù¤ä¡¢³ËÀïÁè¤ä´Ä¶±øÀ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃÏµåÌÇË´¤ò¾§¤¨¤¿¸ÞÅçÊÙ¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ªËöÏÀ¥Öー¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥½ÂÐÎ©¤äÃæÅì¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢³ËÀïÁè¤Î´íµ¡¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÆ¥½ÂÐÎ©¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù´©¹Ô¤Î1975Ç¯¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè½ª·ë¤«¤é30Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï1976Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ò¼ê²Ã¸º¤»¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸ÌÀ¤¬ÌÇ¤Ó¤¿Ì¤Íè¤Ë¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë½ªËö¥¤¥áー¥¸ËþºÜ¤ÎÇà¿Þ¤«¤º¤ª¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤¬¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¤É¤â¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¹Åç¤ÎÈá»´¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ï¤À¤·¤Î¥²¥ó¡Ù¤¬¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ç1942Ç¯¤Ë¹Åç»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æá¿ÜÀµ´´¤Ï3ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤â¤¢¤ëËÜºî¤Î¼¹É®¤Ë¤½¤Î²áµî¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¹ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ëÀï»þ²¼¤Ë¤¢¤ë¹ñ²È¤Î¶õµ¤¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ï¡¢1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¸½ºß¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤â¶Á¤¯ÉáÊ×À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£µ¿Ìä¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«
¡¡¾ÊÊ¿¤Ï¡¢¤â¤È¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀï´ÏÂçÏÂ¤ÎÀÇ½¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¼ñÌ£¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ï¤ÎÃÎ¼±¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï·³»öµ¡Ì©¤òÆþ¼ê¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·ûÊ¼¤«¤éµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÀïÁè¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ï¥³ー¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡Ê1970Ç¯Âå¤ËÀÐÌý´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¼Â¤òÈ¿±Ç¤·¤¿µ½Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤ÎÀï»þ²¼¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¹ñ²È¤ÎÅ¨¤È¤µ¤ì¤ëÈ¿ÀïÊ¬»Ò¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¼ñÌ£¤âÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð´í¸±»×ÁÛ¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎSFÀßÄê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÌÊýÎÎÅÚ¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤¬¹Ô¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¡¢¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â·³»ö´ðÃÏ¤òÃÖ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤¬ºÇ¶á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£ÀïÃÏ¤Ï±ó¤¤¤è¤¦¤Ç¤âÆüËÜ¤È¿È¶á¤Ê¹ñ¤¬ÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î»ÑÀª¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢À¯¼£²È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¹ñÌ±¤âÌä¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ç¾ÊÊ¿¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¿Ìä¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ö¡£º£¡¢¡Ø²°º¬Î¢¤Î±ó¤¤Î¹¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤òÊ¸¸Ë¤ÇÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÜºî¤Î¡Ø±ó¤¤Î¹¡Ù¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¶á¤¤Î¹¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¸=±ßÆ²ÅÔ»Ê¾¼¡Ë