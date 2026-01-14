Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎVTuber¡¿XR¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡¡²ºÅö¤Ê¤¬¤é¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÉÙ¤Ê1½µ´Ö
¢£¶È³¦ÊÑÆ°¤ä¿·Å¸³«¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²º¤ä¤«¤ÊVTuber¶È³¦
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎVTuber¡¿XR¶È³¦¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª²ºÅö¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÈæ³ÓÅª¡É¤Ç¤¢¤ë¡£2018Ç¯¤«¤éÂ³¤¯»öÌ³½ê¡¦Re:AcT¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎÂàÇ¤¤È¸òÂå¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÌ¾µÁ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â2019Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëChumuNote¤ÏºÆ¤ÓÆÈÎ©¤·¡¢¼«¤é»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢VR¥²ー¥à´ë¶È¤ÎMyDearest¤È¡¢XR´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤ÓXR¶È³¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Mogura¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ï¡¢XR¶È³¦¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤À¤í¤¦¡£MyDearest¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¤È¤¹¤ëµÛ¼ý¹çÊ»Êý¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎVR¥²ー¥à´ë¶È¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÂåÉ½ÅªXR¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹çÎ®¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Å·²»¤«¤Ê¤¿¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸ø¼°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡Øhololive Dreams¡Ù¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë²»³Ú¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤ÄIP¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÈÊÂ¤Ö°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤ÎÎë¸¶¤ë¤ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÈà½÷¤ÎÂåÉ½Åª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¹»þ´Ö¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÏ¢Â³¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµ¢Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ö¥ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆü¾ï¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Î¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ØVRChat¡Ù¤ÏºÇÂ¿Æ±ÀÜ¤òµÏ¿¡¡RIOT MUSIC¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥ë¥É¤âËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡2025Ç¯¤âÃå¼Â¤Ë¥æー¥¶ー¤òÁý¤ä¤·¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ØVRChat¡Ù¡£¤½¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¤ª¤è¤½15Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ºÇ¹âµÏ¿¤ò¸«»ö¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤ÎÇ¯±Û¤·¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢É®¼Ô¤Î´ÑÂ¬ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬3.5Ëü¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±»þÀÜÂ³¤¹¤ë¥ïー¥ë¥É¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ïー¥ë¥É¤Ë¤â¿ôÀé¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¹¤¬¤ê¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»öÌ³½ê¡¦RIOT MUSICÆâ¥ìー¥Ù¥ë¤Î¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤Î¸ø¼°¥ïー¥ë¥É¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ªµ¤·ÚÇÛ¿®¥ïー¥ë¥É AdHoc -¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯-¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£1·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤¬³«ºÅ¡£¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥µー¥¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥«¥á¥é¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°¤ÇÊ£¿ô¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë±ÇÁü¤òÎ®¤·¹þ¤à¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¼ê¤Ö¤é¤ÇË¬¤ì¤Æ¤â¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛ¿®±ÇÁü¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î°ì¤Ä¤¬²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤òÁáÂ®³è¤«¤·¡¢¡ØVRChat¡Ù¸½ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢RIOT MUSIC¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Á¤é¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥ïー¥ë¥É¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤â¸½ÃÏ¤Ç´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿VTuber¤¬¡È¿ÍÁ°¤Ç¡É²Î¤¦µ¡²ñ¤ò¼ê·Ú¤ËÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁáÂ®´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¾ì¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÀõÅÄ¥«¥º¥é¡Ë