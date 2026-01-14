Æ²°Â¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥Õ¥§¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡È·»Äï¹Í°Æ¡É¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡ー¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ÎÆ²°ÂÎ§¡Ê27¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¥«¥Õ¥§¡Öy/OU donut¡×¤¬1·î9Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Æ²°Â¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûß·Êæ´õ¡¢¡È¸å¤í»Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê9ºÐÄ¹½÷¤Î¶á±Æ¸ø³«¡¡¡Öß·¤µ¤ó¤«¤È¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·
¡¡Æ±Å¹¤Ï2024Ç¯11·î23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ËYouTube¤Ê¤É¤Ç¥Éー¥Ê¥Ä¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÆ²°Â¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¡£Æ±Å¹¤Ï¡ÖÅöÅ¹1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢Æ²°Â·»Äï¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸µ¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥·¥ç¥³¥é¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àÆ²°Â¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡ÖÆ²°ÂÎ§¡¡¡Ê @doanritsu ¡Ë ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£