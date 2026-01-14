¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÅÐ¾ì¡ª¡¡BAUM¡¢¼ùÌÚ¤¬¹á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º3¼ï¤òºÆÈ¯Çä
»ñÀ¸Æ²¤¬À½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥¥ó¡õ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBAUM¡Ê¥Ð¥¦¥à¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢¼ùÌÚÍ³Íè¤Î¹á¤ê¤ò¥â¥À¥ó¤ËÄ´¹ç¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º3¹áÄ´¤òºÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥È¥ë¤È¹á¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿³°È¢¤âÆÃÄ§
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï10mL¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Î¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³°È¢¤Ë¤Ï¹á¤ê¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡þ¥Ð¥¦¥à ¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó 1 ¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É ¥¦¥¤¥ó¥º
¸ÐÈÊ¤ÎÎÓ¤Ë¿á¤¯É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê
¿´Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤È²Ì¼ù¤Î¹á¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¡¢ÁÖ²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô97.1% (¿å¤ò´Þ¤à) (ISO 16128¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð)
¥È¥Ã¥×¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥«¥â¥ß¡¼¥ë
¥ß¥É¥ë¡§¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡¢¥í¡¼¥º
¥Ù¡¼¥¹¡§¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ù¥Á¥Ñ¡¼
¡þ¥Ð¥¦¥à ¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó 2 ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¹
¿¼¤¤ÀÅ¼ä¤Î¿¹¤Ç¡¢âÔÁÛ¤¹¤ë¹á¤ê
¼ùÌÚ¤ä¿¢Êª¤Î¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿¼ÎÐ¤ÎÃæ¤Î°Â¤é¤®´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô97.1% (¿å¤ò´Þ¤à) (ISO 16128¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð)
¥È¥Ã¥×¡§¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥é¥¤¥à
¥ß¥É¥ë¡§¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥í¡¼¥º
¥Ù¡¼¥¹¡§¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ñ¥Á¥å¥ê
¡þ¥Ð¥¦¥à ¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó 3 ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼ ¥ª¥Ö ¥Ä¥ê¡¼
¹â¸¶¤ÎÌî²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¤ë¡¢Å·¶õ¤Î³Ú±à¤Î¹á¤ê
¼ùÌÚ¤ä²Ö¡¹¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´Å¤¤¹áµ¤¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô95.1% (¿å¤ò´Þ¤à) (ISO 16128¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð)
¥È¥Ã¥×¡§¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡¢¥æ¡¼¥«¥ê
¥ß¥É¥ë¡§¥í¡¼¥º¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È
¥Ù¡¼¥¹¡§¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ñ¥Á¥å¥ê
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥¦¥à ¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡Ê1 ¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É ¥¦¥£¥ó¥º¡¢2 ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¹¡¢ 3 ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼ ¥ª¥Ö ¥Ä¥ê¡¼¡Ë
ÍÆÎÌ¡§10mL
²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ www.baumjapan.com
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë