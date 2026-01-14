¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤¬50¼þÇ¯¡¢¡Ö¼¡¤Î50Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈºÙÌî²ñÄ¹¡¢¸µ¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ
¡¡¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤Ï1·î8Æü¡¢ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¿·Ç¯È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºÙÌî¾¼ÍºÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢AI´ØÏ¢¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Éº£¸å¤Î»Í¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿·ÈÂÓ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÖHyperHyde¡×¤Ç¡¢1999Ç¯¡Á2000Ç¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤ä¤Þ¤À¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤â³«ºÅ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁÏ¶È¤Ï1976Ç¯1·î10Æü¡£ºÙÌî²ñÄ¹¤Î¼«Âð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÌÎ¦¤Î´ë¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÁ¡°Ý´Ø·¸¤ÎÆÃÃí¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1980Ç¯Âå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇPC¤¬ËÜ³ÊÉáµÚ¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¤·¤¿¡£PC¤Î±äÌ¿¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀÇ½¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢PC¼þÊÕ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢PC¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÌî²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö50¼þÇ¯¤Ï¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¡¢3Ç¯¤«¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖAI´ØÏ¢¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö°åÎÅ¤Ë¼¡¤°¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Î³«Âó¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎÆ°¤¡ÊUbuntu Pro¤Î³èÍÑ¡Ë¡×¤Î»Í¤Ä¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡AI´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡ÖAI¤¬´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤Þ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ï²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤ò²¿¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ½ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢AI´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖAI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡£¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¸¶ËÜ¥Ç¡¼¥¿¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤·¤è¤¦¤¬¡¢²Ã¹©¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¸¶ËÜ¥Ç¡¼¥¿¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âµ¬³Ê¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âAI´ØÏ¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¤Ê¤É¤Î¸µ¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤Ç²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²Ã¹©¤Ç¤¤ë¤¿¤áµÞÂ®¤ËËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ËÜ¥Ç¡¼¥¿¤Î½êÂ°¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤â¡¢¸¶ËÜ¥Ç¡¼¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤À¡£
¡¡°åÎÅ¤Ë¼¡¤°¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÊÝ¸±¾Ú¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸À½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡¢¶È¼ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡¢ÈÆÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶È¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥Õ¥È¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢24Ç¯¤ËLinux OS¡ÖUbuntu¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¹ñ¤Î¥«¥í¥Ë¥«¥ë¼Ò¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ÎUbuntu¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎIT¶È³¦¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢SIer¤Ï·É±ó¤·¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÙÌî²ñÄ¹¤Ï¡Öº£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹OS¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Ç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¼ç¸¢¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤Ë»ä¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢°åÎÅÍÑÃ¼Ëö¤Ç¤ÏUbuntu Pro¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥á¥â¥ê¡¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ô¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤AI¤Ø¤ÎµðÂç¤ÊÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â²¿¤È¤«¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤È¥ª¥ó¥×¥ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê±þÍÑÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¿ä¿ÊÉô¤ÎÀ¾ÅÄÃ«Ä¾¹°ÉôÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢50¼þÇ¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖYOU-Action ¥¢¥¤¥ª¡¼¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò·ë¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö50¼þÇ¯¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤éÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¡¢50¼þÇ¯¡ÈYOU-Action¡É¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥´¤ÏÀÐÀî¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë²Ã²ì¿å°ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼áÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿HyperHyde¤¬º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¤ÇÆ°¤¯·ÈÂÓ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËiTunes¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆiPod¤¬ËÜ³ÊÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼á¤µ¤ó¤ÏHyperHyde¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤ËËÜÅö¤Ë²»³Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£MD¤ä¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£HyperHyde¤Ë¤Ï¡¢aiko¤µ¤ó¤Î¡Ø¤«¤Ö¤È¤à¤·¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÆþ¤ì¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ä¤Þ¤À¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªDJ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢GLAY¤äL'Arc-en-Ciel¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡1999Ç¯¤Ïi¥â¡¼¥É¤äADSL¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬°ìÈÌÁØ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤ÏWindows XP¤äUSB¥á¥â¥ê¡¼¡¢02Ç¯¤ÏDVD¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢PC¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï50¡ó¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï6³ä¤Î¿Í¤¬»È¤¦»þÂå¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ½ÉÊ¤Î50Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£¡ÊBCN¡¦ºÙÅÄ Î©·½»Ö¡Ë
¡üAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëµ¶¾ðÊó¤ÎÈÅÍô¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬Í¸ú
¡ü²Ã²ì¿å°ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿50¼þÇ¯¤Î¥í¥´
