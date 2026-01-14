ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¡¦Á°ÅÄ°¦¡¢12ºÐ¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦6ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¡¢´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤È¤Î¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¹»°Ïº¤¯¤ó¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡Á¡×Á°ÅÄ°¦¡õ¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¡õÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡õ´äºê¹¨Èþ¤Î¡È¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó ¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù ¾å±é200²ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¹»°Ïº¤¬ ¸æ½Ë¤¤¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿ÂçÃÝ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Æ¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤ËÀµÁõ¤·ÀÖ¤¤Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬°¦¤é¤·¤¤Ä¹»°Ïº¤¬¼Ì¤Ã¤¿¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹ÉñÂæÎ¢¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ¹»°Ïº¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¡ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹»°Ïº·¯!!¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÄ¹»°Ïº¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹»°Ïº¤¯¤ó¡¡¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¹»°Ïº¤¯¤ó¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡Á¡×Á°ÅÄ°¦¡õ¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¡õÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡õ´äºê¹¨Èþ¤Î¡È¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó ¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù ¾å±é200²ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¹»°Ïº¤¬ ¸æ½Ë¤¤¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿ÂçÃÝ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Æ¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤ËÀµÁõ¤·ÀÖ¤¤Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬°¦¤é¤·¤¤Ä¹»°Ïº¤¬¼Ì¤Ã¤¿¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹»°Ïº·¯!!¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÄ¹»°Ïº¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹»°Ïº¤¯¤ó¡¡¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£