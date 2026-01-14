ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡Ö¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÂ¨È¿±þ¡ª»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤¬ÈäÏª¤·¤¿¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤ë¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶·ã¤ÎÀ¼Â³¡¹
»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤¬¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£DISH//¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¥Ôー¥¹
¢£T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¥Ôー¥¹
2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê¡£¤½¤Î30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉDISH//¤Ë¤è¤ë¡ÖOne more time, One more chance¡×¤Î¥«¥Ðー¤¬¼Â¸½¡£1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
»³ºê¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢»³ºêËÜ¿Í¤ÈDISH//¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Üー¥ÀーÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î»³ºê¤È¥¨¥É¥¥¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥Í¤Î³¨²è¡ØÁð¾å¤ÎÃë¿©¡Ù¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹ËÌÂ¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ó¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢´ò¤·µã¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø±ÆÆ§¤ß¡Ù
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ÆÆ§¤ß¡Ù¤Ç¶¦±é¡£Æ±ºî¤Ç»³ºê¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼çÂê²Î¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤ÇËÌÂ¼¤È·»ÄïÌò¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
»³ºê¤Ï¡¢¡Ø±ÆÆ§¤ß¡×¸ø³«»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â²þ¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÃæ±û¤Ë¶´¤ß¡¢Â·¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¹õ¥³ー¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î´ò¤·¤µ¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2019Ç¯¤Î¡ØAugusta Camp 2019¡Ù¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ç¶¦±é
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯9·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAugusta Camp 2019¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤Î²û¤«¤·¤¯µ®½Å¤Ê¾ìÌÌ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»³ºê¤¬¡ÖËÌÂ¼¾¢³¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È¾Ð´é¤ÇËÌÂ¼¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢»³ºê¤¬¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±ÆÆ§¤ß¡×¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤¬±Ç²è¤Î¶¦±é°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÄÖ¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢TV¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿DISH//¤Î³Ú¶Ê¡Ö¸ÞÌÀ¸åÆü¡×¤ò»³ºê¤ÈDISH//¤Î¶¦ºî¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¸ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ðー¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢DISH//¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âµ¤·¤¿¡£