¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í¥Èþ¤ÊÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¡É¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÃÆ£¤¢¤¤
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÃåÊª¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²°³°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²ÃÆ£¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾åÉÊ¤Ç²ÚÎï¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í ¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨ ¥Û¥ó¥ÈåºÎï ¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡£¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤±¤É¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÃåÊª»÷¹ç¤¦¡×¡Ö´ñÀ×¡ª¤«¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
