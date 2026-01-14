¥¨ー¥¢¥¤¥Æ¥¤¡¢9-11·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï4¡óÁý±×¡¢º£´üÇÛÅö¤ò10±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¥¨ー¥¢¥¤¥Æ¥¤ー <9381> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.8¡óÁý¤Î37.2²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î46.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï79.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î81.1¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.1¡óÁý¤Î9.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î90±ß¢ª100±ß(Á°´ü¤Ï80±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.5¡óÁý¤Î13.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.8¡ó¢ª8.0¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.1¡óÁý¤Î9.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î90±ß¢ª100±ß(Á°´ü¤Ï80±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.5¡óÁý¤Î13.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.8¡ó¢ª8.0¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹