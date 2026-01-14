£±£ó£ô¥³ー¥Ý¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬40¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤â50¡ó¸º±×
¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <1430> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.8¡ó¸º¤Î9.1²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î25.3²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï36.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î39.2¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ68.2¡óÁý¤Î16.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.6¡ó¸º¤Î4.8²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.1¡ó¢ª6.9¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ68.2¡óÁý¤Î16.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.6¡ó¸º¤Î4.8²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.1¡ó¢ª6.9¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹