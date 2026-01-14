£Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò6¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â3±ßÁý³Û
¡¡¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó <7608> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ46.6¡óÁý¤Î14.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î16²¯±ß¢ª17²¯±ß(Á°´ü¤Ï12.6²¯±ß)¤Ë6.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬26.9¡óÁý¢ª34.8¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5.9²¯±ß¢ª6.9²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.7²¯±ß)¤Ë16.9¡óÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ2.8¡óÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î38±ß¢ª41±ß(Á°´ü¤Ï27±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.2¡óÁý¤Î4.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.0¡ó¢ª11.0¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
