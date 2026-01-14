¡ÚMLB¡Û¡Ö´í¤Ê¤¤ÃÆ¤ò²óÈò¤·¤¿¡×¥É¥¸¥ãー¥¹ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ì¥Ê¥É¤ÎD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¹Ô¤¤Ë°ÂÅÈ¡©¡¡°ì»þ¤Ï³ÍÆÀ¸õÊä¤â¡Ä¡Ä±½ÏÃ¤Ëíä°×
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥Îー¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¤ò¥È¥ìー¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼ã¼ê±¦ÏÓ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤òÊü½Ð¡£¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ê¥É¤Î»Ä¤êÇ¯Êð2Ç¯4200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó66²¯8809Ëü±ß¡Ë¤Î¤¦¤Á3100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó49²¯3500Ëü±ß¡Ë¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ10²ó¤ò¸Ø¤ëÌ¾¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÇºÆ¤ÓÂÐ·è¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀµÄ¾¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×
¸½ºß34ºÐ¤Î¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜÁ´ÂÎ59°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ー¥º¤ËÆþÃÄ¡£15Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Âî±Û¤·¤¿»°ÎÝ¼éÈ÷¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ØÀ®Ä¹¡£10Ç¯Ï¢Â³¤Î¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¹¥é¥Ã¥¬ー¾Þ5²ó¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ì¤Ï8²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤â3²óµ±¤¤¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.237¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤ÎOPS.666¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Áー¥àºÆ·ú¤ò¿Þ¤ë¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥ì¥Ê¥É¤ÎÊü½ÐÀè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÌ¾Á°¤âÅÙ¡¹¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ê¥É¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ì¥Ê¥É¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤ò½ä¤ë½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¼ê¤Î¥È¥ìー¥ÉÏÃ¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤ÃÆ¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤Ï¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿å½à¤Ë¤ÏÄø±ó¤¯¡¢2025Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ°¥¯¥é¥¹¤Î¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¿´Äì°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï·ÀÌó¾ò¹à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥ìー¥ÉµñÈÝ¸¢¤òÇË´þ¡£¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹Â¦¤¬¡¢»Ä¤êÇ¯Êð2Ç¯4200Ëü¥É¥ë¤Î¤¦¤Á3100Ëü¥É¥ë¤òÉéÃ´¤¹¤ëÂçÉý¤Ê¾ùÊâ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÜÀÒ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£