¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤é3¿ÍÂáÊá¡ÖÆ°¤¤¤¿¤é»¦¤¹¡×¥³¥ó¥Ó¥ËÃó¼Ö¾ì¤Ç¶¯Åð½ý³²»ö·ï¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô
2025Ç¯¡¢Ê¡»³»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÃËÀ¤òË½¹Ô¤·¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢18ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³»Ô¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â18ºÐ¾¯Ç¯¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È3¿Í¤Ï2025Ç¯5·î¡¢Ê¡»³»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÃËÀ¡Ê20¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÆ°¤¤¤¿¤é»¦¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢Â¤Ç½³¤Ã¤ÆÆ¬¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ö·ï¸å¡¢3¿Í¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3¿Í¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢ÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷¡Û