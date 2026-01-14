¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤óÄ¹½÷¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¸åÆ£·ÄÂÀÏº
¡¡¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼KTR¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡õ¸åÆ£·ÄÂÀÏº
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¿ÍÊÁ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Ï11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£AB·¿¡£2012Ç¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦Young Juvenile Youth¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡£21Ç¯4·î¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡£Êì¤Ï¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï1990Ç¯11·î18Æü¡¢°¦É²¸©±§ÏÂÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼KTR¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤ÎFULLCAST RAISERZ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
