2025Ç¯12·î¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿ÃÝ¸¶»Ô¤Î¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤¬½é¤á¤Æ»ÔÌò½ê¤ËÅÐÄ£¤·¡¢¿¦°÷¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤ä»ÔÌ±¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÃÝ¸¶»Ô¤ÎÊ¿°æÌÀÆ»¿·»ÔÄ¹¤Ç¤¹¡£¸µÃÝ¸¶»ÔµÄ¤ÎÊ¿°æ»ÔÄ¹¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÁªµó¤Ç¸½¿¦¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ø¤Î·±¼¨¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿°æÌÀÆ»¿·»ÔÄ¹
¡ÖÀ»°è¤òÀß¤±¤º¥¼¥í¥Ùー¥¹¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤ò·òÁ´²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ê¿°æ»ÔÄ¹¤ÏÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î46ºÐ¤Ç¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷¡Û